In un anno a Bari assistiti oltre 300 profughi ucraini fuggiti dalla guerra: "Mobilitazione e integrazione con la città"

A un anno dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, avviata proprio 24 febbraio del 2022, la città di Bari ha dato assistenza a oltre 300 persone fuggite dal Paese martoriato dalla guerra. E' quanto emerso dal monitoraggio effettuato dall'Assessorato cittadino al Welfare sui servizi territoriali utilizzati dai cittadini ucraini giunti a Bari.

Nel dettaglio sono 295 le persone di nazionalità ucraina, di cui 185 adulti e 110 minori, che nel corso di quest’anno si sono rivolte agli sportelli territoriali del Welfare e al centro polifunzionale comunale Casa delle Culture per richieste di varia natura, che spaziano dall’inserimento scolastico al supporto economico, dai farmaci all’orientamento socio-sanitario, dai beni di prima necessità all’accesso nelle strutture di accoglienza, dall’accoglienza in famiglia alla partecipazione dei minori ad attività sportive e ai programmi dei centri estivi.

Inoltre, 46 sono le persone ucraine beneficiarie dei servizi di accoglienza e integrazione previsti dal SAI (ex Sprar) condivisi con gestione ministeriale, mentre altre 30, di cui 19 adulti e 11 minori, sono state accolte in famiglia grazie al progetto promosso dall’assessorato al Welfare in collaborazione con Refugees Welcome.

“Fin dal primo giorno del conflitto in Ucraina - commenta l’assessora al Welfare Francesca Bottalico - il Comune di Bari si è mobilitato per potenziare la rete dei Servizi sociali dedicati all’accoglienza, l’orientamento e il sostegno dei profughi in arrivo in città, anche attraverso l’attivazione di spazi di ascolto psicologico e sociale utili per aiutare a rielaborare i traumi vissuti. Al fine di favorire opportunità di incontro con la comunità locale, inoltre, abbiamo promosso esperienze di accoglienza in famiglie grazie al progetto Famiglie senza confini e al progetto Ponti di pace, pensato per i più piccoli. Molti dei rifugiati, in poco tempo, hanno superato il momento critico ritrovando un po’ di serenità e alcuni di loro sono stati coinvolti in progettazioni sociali che oggi gli consentono di lavorare al fianco di operatori sociali baresi a sostegno di altri ucraini. Quello messo in campo dall’assessorato al Welfare è un impegno sociale di accoglienza ma anche un impegno culturale, sociale e politico nell’auspicio che venga finalmente avviato un percorso di dialogo e mediazione per fermare questo conflitto assurdo e crudele, al quale rischiamo di assuefarci, che continua a portare con sé dolore, morte e distruzione”.