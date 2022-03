Un conto corrente per sostenere i profughi ucraini a Bari: "Aiutarli per le necessità di tutti i giorni"

Il Comune di Bari, per sostenere i rifugiati ucraini attualmente accolti nella città di Bari, ha messo a disposizione un conto corrente utile con l'obiettivo di raccogliere fondi per far fronte alle necessità quotidiane delle persone ucraine presenti in città e garantire percorsi di autonomia di famiglie e minori che versano in situazione di vulnerabilità.

I fondi raccolti saranno utilizzati per l’acquisto di forniture, servizi, beni di prima necessità o buoni spesa da distribuire tra quanti ne faranno richiesta attraverso le stesse modalità previste per i cittadini vulnerabili residenti in città. Tutte le procedure vengono disciplinate dal regolamento per l’erogazione delle misure di sostegno per l’autonomia.

Tutti i cittadini che intendono donare e sostenere le politiche di aiuto promosse dal Comune di Bari nella gestione dell’accoglienza dei profughi ucraini, possono farlo utilizzando l’IBAN IT 35 G 02008 04030 000106360539 relativo al conto dedicato presso la banca Unicredit.