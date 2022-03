Dalla Puglia farmaci e materiale sanitario per l'Ucraina: domani due furgoni diretti al centro di smistamento per il Sud Italia

La Puglia si mobilitta per aiutare con farmaci e prodotti sanitari la popolazione dell'Ucraina martoriata dalla guerra. Domattina due mezzi della Protezione Civile regionale partiranno dal polo logistico di Modugno per raggiungere l'Abruzzo, dove si trova il centro di smistamento allestito dal Dipartimento della protezione civile per il Sud Italia. All'interno vi sono di antibiotici, antinfiammatori sedativi, ma anche siringhe, aghi cannula, idratanti, soluzioni elettrolitiche. “Ringrazio tutti i volontari – ha dichiarato il presidente Michele Emiliano -, le aziende del servizio sanitario regionale e le farmacie che si sono attivati sin da subito. Continueremo a tenere alta l’attenzione, mettendo in campo ogni azione di aiuto per affrontare questa nuova e grave emergenza”.

Procede spedita, dunque, la macchina organizzativa della Regione Puglia, con il Dipartimento regionale Promozione della Salute, la Protezione civile, le Asl pugliesi e là farmacie, impegnata nella raccolta e invio di farmaci e presidi sanitari da donare all’Ucraina.

Stamane, per fare il punto della situazione, vi era stato un incontro richiesto dal console generale d’Ucraina a Napoli, Maksym Kovalenko, per parlare delle problematiche connesse all’emergenza in Ucraina e alle misure di accoglienza dei cittadini ucraini sul territorio nazionale. Al confronto, oltre al presidente Emiliano hanno preso parte l’assessore al Welfare, Rosa Barone, e il Segretario Generale della Presidenza, Roberto Venneri: “Siamo vicinissimi al popolo ucraino - ha detto Emiliano al Console - per questa vicenda nella quale state subendo quello che pensavamo non dovesse accadere mai più. Potete contare su di noi per qualunque necessità. Questa è la regione della città di San Nicola, è una terra di pace e dialogo. Lavoriamo in sinergia con il Governo e la Prefettura e siamo concretamente a disposizione della comunità Ucraina”. Al