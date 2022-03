Quadrati di lana per i bimbi dell'Ucraina, il dono di Incontra e l'appello: "Servono volontari per i pacchi"

Un centinaio di coperte realizzate attraverso quadrati colorati in lana, saranno donate dall'associazione barese InConTra ai bambini dell'Ucraina, dove infuria il conflitto con la Russia. Le coperte sono state realizzate grazie al lavoro delle detenute della casa circondariale di Trani, nell'ambito dell'iniziativa 'La Felicità al quadrato', in collaborazione con Made in Carcere.

I volontari di InContra, in collaborazione con l’associazione Italo Ucraina di Puglia e Basilicata, intanto, continuano a fornire supporto logistico e manuale per scaricare, dividere, selezionare e imballare tutta la merce donata per prepararla alla partenza per l’Ucraina.

Inoltre, lnConTra, chiede anche aiuto per affrontare la situazione qui a Bari, legata alla difficoltà di famiglie e senza fissa dimora: "Aziende, piccoli commercianti e intera città, sosteneteci contattandoci e donandoci alimenti e non solo. Lo stesso appello lo rivolgiamo ai negozianti per donarci l’invenduto nel principio della lotta allo spreco, su cui questa associazione si fonda".