In piazza contro la guerra, a Bari la manifestazione del Comitato per la pace: "Tacciano le armi, negoziato subito"

"Tacciano le armi, negoziato subito": questo lo slogan che ha guidato la manifestazione organizzata questa mattina a Bari dal Comitato per la pace Terra di Bari. Sempre nella giornata di oggi, altre iniziative simili, organizzate dalla rete pugliese dei comitati per la pace, si terranno in altre città della regione.

Il 24 febbraio, scrivono gli organizzatori nella nota in cui spiegano le ragioni della manifestazione, che a Bari è partita da piazza Umberto, è iniziato "il secondo anno di una guerra che nessuno ha davvero voluto impedire e nessuno dà segno di voler davvero fermare, visto che viene costantemente alimentata da un continuo invio di armi sempre più potenti (col taglio delle spese per sanità, istruzione, servizi sociali). Si fa ogni giorno più concreto il rischio di un allargamento del conflitto a livello mondiale col ricorso alle armi nucleari". "Servono - evidenzia la Rete dei Comitati per la pace di Puglia - il cessate il fuoco ed una conferenza di pace internazionale. Per queste ragioni facciamo nostro l’appello di Europe for Peace per una mobilitazione a livello europeo a un anno dall’invasione dell’Ucraina ed invitiamo tutti i cittadini e le cittadine a partecipare alle manifestazioni".

I promotori dell'iniziativa, esprimendo "solidarietà con il popolo ucraino e le vittime di tutte le guerre", ribadiscono la necessità di fermare "l'invio di armi" e avviarsi "verso una conferenza di pace internazionale". All'iniziativa hanno aderito associazioni del territorio, anche del mondo studentesco, cattolico e di stampo politico, sindacati e singoli cittadini.