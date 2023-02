Un anno di guerra in Ucraina, l'arcivescovo di Bari-Bitonto: "Riscopriamoci operatori di pace"

"Come città di Bari non dobbiamo mai dimenticare la nostra vocazione storica e geografica a essere nel Mediterraneo, spazio vitale per il dialogo e la pace. Come Chiesa di Bari-Bitonto, insieme a tutta la Puglia, non possiamo e non dobbiamo lasciar cadere nel vuoto l'appello di Papa Francesco a osare l'unità e la pace": a parlare è monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto, in un messaggio a un anno dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Lo riporta l'Agenzia Dire.

"Le sirene continuano a suonare - prosegue - . Ancora una volta un fratello ha alzato la mano contro il fratello e ne è scaturita una drammatica scia di morte, che non accenna a diminuire e di cui non si scorge, all'orizzonte, una via di soluzione", aggiunge evidenziando che "la nostra fede ci dice che proprio nell'oscurità più tetra e nei luoghi apparentemente più privi di speranza possono rifiorire la speranza e la pace".

"Arrendersi alla logica della guerra talvolta sembra inevitabile, tuttavia non possiamo rimanere a guardare - prosegue -. Accanto al meraviglioso impegno di accoglienza e sostegno alle popolazioni colpite, siamo chiamati a mettere in campo un impegno di carattere culturale che aiuti noi e le generazioni che si affacciano sul palcoscenico della storia, a meglio interpretare e gestire il proprio impegno civico: la speranza non viene da eventi futuri ma nasce nel cuore dell'uomo". Per Satriano tutte le guerre "non possono "lasciarci indifferenti" ma devono "muovere, invece, i nostri cuori e i nostri passi perché sempre più possiamo riscoprirci operatori di pace, sapendo disarmare l'inimicizia e divenendo coscienza critica della storia" conclude l'arcivescovo.