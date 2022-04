Il rettore della basilica di San Nicola: "Papa Francesco in Ucraina? Un desiderio di tutti". Missione a Leopoli: giunto l'arcivescovo di Bari

"Speriamo che si possa realizzare questo desiderio di Papa Francesco. Il desiderio del Papa è il desiderio un po' di tutti e cioè che si ponga finalmente fine a questa guerra che non risolve nessun problema da nessun punto di vista". E' iil commento di padre Giovanni Distante, rettore della Basilica di San Nicola di Bari, rilasciato all'Adn Kronos sulle parole del pontefice durante il viaggio a Malta. A proposito di un suo viaggio a Kiev ha affermato che si tratta di una ipotesi "sul tavolo". Inoltre, sempre a proposito della guerra in Ucraina, padre Distante riferisce anche di aver sentito l'arcivescovo di Bari monsignor Giuseppe Satriano giunto nelle scorse ore Leopoli insieme alla Carovana della Pace composta da oltre 220 rappresentanti di organizzazioni cattoliche e laiche che hanno portato materiale a bordo di una sessantina tra furgoni, minivan e auto e per esprimere vicinanza alle vittime e invocare la mediazione politica per un cessate il fuoco immediato.

Nel gruppo ci sono organizzazioni cattoliche come i Beati costruttori di pace, Pax Christi, Comboniani, Focolari e la Pro civitate christiana di Assisi ma anche laiche come Cgil, Arci, Un ponte per, Libera e Gruppo Abele. "Il vescovo ci ha mandato anche dei saluti da Leopoli insieme ad alcuni amici ucraini che noi conosciamo molto bene", spiega Distante. "Non possiamo che rallegrarci di questa iniziativa. Si è cristiani perché si crede in questa realtà e proprio perché si crede non si può mai interrompere qualcosa in cui abbiamo riposto piena fiducia e cioè l'amore in Cristo che va vissuto in un rapporto di estrema intesa con i nostri fratelli e in modo particolare con quelli che in questo momento soffrono".