Giunti a Bari 10 docenti universitari dall'Ucraina: per tre mesi saranno visiting professor al Campus

Dieci tra docenti e ricercatori universitari ucraini, alcuni accompagnati dai loro familiari, hanno raggiunto, dopo un lungo e complicato viaggio, il Politecnico di Bari, dove prenderanno servizio per tre mesi in alcuni Dipartimenti del Campus. Si tratta di docenti che hanno risposto al bando di assunzione a tempo determinato per la ricerca di Visiting Professor da parte di Poliba. Gli accademici giungono da Kiev, Lutsk, Zaporizhzhia, Kharkiv, Sumy e Poltava,

La loro formazione tecnico-scientifica di alto profilo consentirà di affiancare docenti e ricercatori del Poliba con attività seminariali e specifici contributi scientifici e di sentirsi soprattutto, per quanto possibile, meno lontani dal loro Paese. I docenti, dopo l'espletamento di pratiche burocratiche e di ordine sanitario,prenderanno servizio nei dipartimenti di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, Meccanica, Matematica e Management, Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura, Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio Edile e Chimica.

Ai docenti ucraini sarà riconosciuto, come da bando, un compenso, per tutto il periodo di contratto trimestrale, pari a 2 mila euro mensili, inclusivo di rimborsi spese di viaggio, alloggio, vitto: "Nell'ottica di concreta solidarietà e di interesse nel favorire relazioni scientifiche internazionali, il Poliba non esclude altre forme di sostegno economico, anche per un prolungamento contrattuale" spiega in una nota l'università barese.