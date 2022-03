"Volontari per scaricare da tir gli aiuti per l'Ucraina", l'appello via social dell'associazione ai baresi

Si cercano volontari per scaricare da un tir gli aiuti umanitari da spedire in questi giorni in Ucraina per alleviare le sofferenze della popolazione colpita dalla guerra: è l'appello lanciato dall'associazione Italo Ucraina di Puglia e Basilicata che, in un messaggio su Facebook, invita gli utenti a mobilitarsi.

L'appuntamento è per martedì 15 marzo alle 15.30 nelle vicinanze dell'Interporto di Bari.