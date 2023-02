Il palazzo della Regione Puglia illuminato con i colori della bandiera ucraina: "Solidarietà nell'anniversario del primo anno di guerra

Si è trattata in una delle tante iniziative effettuate nel capoluogo pugliese per commemorare la notte tra il 23 e il 24 febbraio 2023 quando cominciò l'invasione russa, ancora in corso