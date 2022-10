Halloween 'in anticipo' nel quartiere Libertà di Bari: lanci di uova per la strada

Vandali in azione nel quartiere Libertà di Bari: alcuni cittadini hanno segnalato uova lanciate per strada lungo via Trevisani e via Nicolai, probabilmente da alcuni ragazzini per 'festeggiare' in anticipo Halloween.

"Le feste diventano il modo per dare il meglio di sé, questo è l'anticipo" commentano amaramente i residenti della zona, che quasi giornalmente devono far fronte ad atti di degrado e inciviltà.