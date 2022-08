Negli Usa, ad Hoboken una nuova luminaria "made in Puglia": Society Madonna dei Martiri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

I grandi poeti dicono che vivere è "rivestire" con "qualcosa di nuovo" il passato. Oggi ho visitato la nuova sede della Paulicelli Light Design, a Ceglie (Bari) dove ho benedetto un "vestito nuovo": la nuova luminaria con la scritta “Society Madonna dei Martiri” che partirà per Hoboken, nel New Jersey in occasione della grande festa dedicata alla Madonna in USA. Un'arte unica, l'intaglio e le sagomature di telai in legno, per creare archi e ghirigori come un vero e proprio ricamo, protetti con una vernice bianca, dove vengono posizionate delle luci bianco oro che valorizzano la scritta rossa "Society" e poi l’azzurro della scritta "Madonna dei Martiri", luci che indicano il bel colore dell’immensità celeste. Il "vestito nuovo" è diventato quasi in sottordine rispetto alla familiarità dell’accoglienza da parte di Domenico e Francesca Paulicelli, titolari dell'azienda pugliese che esporta la propria arte in tutto il mondo. Si è creato uno scambio di famiglia che veste di nuovo la storia: familiarità, spontaneità, sincerità al limite di una vicendevole confessione. A fine colloquio ho dato il mio grazie sincero a Roberto Pansini, che da anni si impegna con l'Associazione Oll Muvi, conosciuta in America come I Love Molfetta, a dar luce alla grande festa di Hoboken giunta a 96 anni di tradizione. Nel mese di marzo 2022, a Roberto Pansini gli è stato consegnato, negli States, il titolo di "International Ambassador Society Madonna dei Martiri di Hoboken". Insieme, a visionare il gran lavoro che attraverserà l'oceano, vi era Lena, appena arrivata a Molfetta direttamente dagli USA, sorella di Filomena la mogie di Tonino Albanese, referente per i contatti tra USA e Italia, sempre occupato per l'organizzazione della festa in onore della Madonna nel New Jersey. Quando sono rientrato alla "mia cuccia" ho detto grazie al Signore e alla Madonna che mi procurano tanto respiro di nuovo e illuminano i miei 90 anni di tanto azzurro. A voi Molfettesi devoti della Madonna apprezzate chi pensa e vi procura stimoli a vivere il passato con il respiro dell’azzurro futuro. Dio e la Madonna dei Martiri ci vogliono ancora bene. Buona festa. + Monsignor Giuseppe de Candia ufficio Diocesi Migrantes Molfetta #hobokenitalianfestival #weareinmolfetta #madonnadeimartiri #ilovemolfetta #tiportoinpuglia #ILM #associazioneollmuvi #emigratimolfettesi #pugliesinelmondo #paulicellilightdesign #america #USA