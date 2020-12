'L'uomo delle genti', il concept su San Nicola nel rock degli Hora Prima: sei brani dal cuore di Bari

Il Covid non ha fermato, nonostante un anno complicato, l'arte e la musica degli Hora Prima: la band barese progressive rock ha completato la sua ricerca nelle tradizioni e leggende che circondano San Nicola, completando il concept album dedicato al Patrono di Bari.

'L'uomo delle genti' è un lavoro presentato proprio nel giorno dedicato al Santo di Myra realizzato dal gruppo composto da Francesco Bux (batteria-voce) , Gianluca De Bene (chitarra), Domenico De Zio (chitarra), Roberto Gomes (voce-tastiere), Valeria Tritto (basso). I testi sono di Giovanni Boccuzzi: "Dopo il primo brano intitolato 'Le mie figlie' - spiega Domenico De Zio a BariToday - uscito in anteprima lo scorso anno, abbiamo ultimato gli altri pezzi che compongono il concept: '1087' e 'Il folle miraggio' raccontano le gesta dei marinai verso Myra per recuperare le spoglie del santo".

"A seguire - aggiunge De Zio - vi sono brani dedicati a due miracoli rappresentativi del santo: oltre al già citato 'Le mie figlie', sulla leggenda delle doti alle tre fanciulle povere quasi destinate alla strada e salvate dalle doti donate dal Santo, troviamo 'La locanda nella notte' che narra del racconto sui fanciulli riportati in vita da San Nicola dopo esser stati uccisi e cotti dal malefico oste". La raccolta è completata da 'La nostra festa' e 'U Sant Nèste', due piccoli viaggi per 'respirare' l'aria celebrativa e di evento popolare durante le celebrazioni nicolaiane: un modo anche per ricordare quello che non c'è stato in questo maledetto 2020, sperando di ritrovare il folklore e il calore del Patrono già dal 2021.