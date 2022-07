Uno spazio dedicato ai più piccoli e alle famiglie del quartiere San Paolo: nella scuola Don Milani nasce l'hub '0-6'

Uno spazio dedicato alle attività educative ed al rapporto fra genitori e bambini, in uno dei quartieri 'difficili' di Bari. L'obiettivo dell'hub '0-6', promosso dall'organizzazione 'Save the Children' presso la scuola dell'infanzia 'Don Milani' del quartiere San Paolo, è ambizioso: il progetto, selezionato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale e finanziato con 490mila euro, prevede interventi coordinati e multidisciplinari in favore di minori fino a 6 anni, tramite laboratori ed incontri tematici con professionisti.

L'hub '0-6' garantirà il potenziamento dell'offerta educativa della scuola 'Don Milani', creando una rete di collegamento fra i nidi, le scuole dell'infanzia, i pediatri e le famiglie. La complessa struttura organizzativa vedrà l'amministrazione comunale impegnata in prima fila: con la delibera approvata oggi in Giunta, infatti, il Comune di Bari si è impegnato a sostenere il progetto 'San Paolo 0-6: sperimentare una comunità di cura', garantendo l’accesso gratuito a diversi servizi, quali attività educative giornaliere per bambini e bambine tra 12 e 36 mesi, attività educative e laboratori diffusi per bambini tra 0 e 6 anni, outdoor education, attività di accompagnamento ai servizi socio-sanitari di future madri (consultori, Asl, pediatra), azioni di sostegno per i genitori, orientamento, accompagnamento ai servizi del territorio e supporto alla cura di sé e dei propri figli, consulenze con i professionisti (pediatri, nutrizionisti, unità legale, etc.), interventi personalizzati per rispondere ai bisogni emergenziali dei bambini e delle bambine più vulnerabili.

Il progetto partirà del prossimo anno scolastico 2022/23 ed avrà durata biennale. È prevista, inoltre, l'istituzione di un sistema 'Sistema di Tutela' per la 'Don Milani' e per i servizi educativi del Municipio III: l’obiettivo è prevenire e minimizzare il rischio di condotte inappropriate che possano ledere i diritti delle bambine e dei bambini e di dotare la scuola di ogni misura possibile per prevenire tali situazioni da parte di qualsiasi adulto.

"Siamo orgogliosi di essere arrivati primi in Italia con il nostro progetto e di poter realizzare il primo asilo pubblico del quartiere San Paolo - ha commentato l’assessora alle Politiche educative e giovanili, Paola Romano - Abbiamo un piano molto ampio per realizzare 9 nuovi asili nido di cui due al San Paolo, quartiere dove non è presente nessuna struttura pubblica. Questo servizio, che nell’arco di due anni ci permetterà di coinvolgere circa 250 minori, ci consentirà di accogliere bambini tra i 12 e i 36 mesi e al contempo di attivare servizi preziosi per i genitori, come il supporto psicologico o l’educazione alla genitorialità, operando inoltre un rafforzamento significativo della scuola dell’infanzia”.

“La scuola Don Milani, ha ritenuto di dover dedicare alcuni spazi del plesso di via Trentino alle attività progettuali di cura globale ed integrata dei bambini e delle bambine che il progetto Hub San Paolo 0-6 promuove - ha dichiarato la dirigente scolastica, Zoraide Cappabianca - Siamo lieti di aprire le porte della nostra scuola alle associazioni partner per garantire ai bambini e alle bambine del quartiere San Paolo uno spazio dedicato alla crescita della consapevolezza genitoriale, alla cura educativa precoce, all'impegno sociale. È questa una grande opportunità per le famiglie della nostra scuola".