L'hub San Paolo 0-6 prepara la 'Festa della mamma': il 13 maggio il centro sarà aperto al pubblico

L'hub 'San Paolo 0-6' sarà aperto al pubblico il prossimo 13 maggio, in occasione della 'festa della mamma': nel centro, attivo nella scuola Don Milani, sono svolti servizi educativi dedicati alle bambine ed ai bambini da zero a 36 mesi e attività ludiche, culturali e sportive per i piccoli fino ai sei anni.

Il centro, come riporta l'Ansa, è stato indicato come esempio di servizio a sostegno e accompagnamento alla maternità nell'ottava edizione del rapporto 'Le equilibriste' di Save the Children, diffuso in vista della festa della mamma. Il progetto realizza percorsi di sostegno ai genitori per i nuclei familiari più vulnerabili, grazie a un modello di intervento integrato e diffuso con i nidi, le scuole dell'infanzia, i pediatri e gli attori sociali pubblici e privati del territorio.

Il centro 'San Paolo 0-6' aprirà le sue porte a partire dalle 10, non solo ai residenti nel quartiere, ma a tutta la città. L'hub barese è nato nel 2023 nel quartiere San Paolo di Bari grazie al sostegno dell'Agenzia di coesione territoriale e del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Hub San Paolo 0-6 è nato dalla collaborazione tra Comune di Bari, istituto comprensivo Don Lorenzo Milani, cooperativa sociale Occupazione e solidarietà, associazione Mama Happy, l'Associazione culturale Pediatri, ed è promosso da Save the Children