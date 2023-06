Torre Quetta a vocazione ambientalista: nella spiaggia sarà attivato un hub per il noleggio di mezzi elettrici

La spiaggia di Torre Quetta ospiterà, in maniera gratuita, un Hub per il noleggio di auto e moto elettriche. Dal prossimo venerdì, 9 giugno sarà attiva nel lido barese, una postazione dell'azienda Pickyrent che permetterà di noleggiare mezzi elettrici tramite app. "Questo permetterà a turisti e cittadini - si legge in una nota della società 'Ideazione' che gestisce la spiaggia - di visitare la città a zero emissioni, rendendo Torre Quetta un punto importante per tutto il traffico turistico della città".

L'accordo di partnership siglato dall'azienda che gestisce la spiaggia di Torre Quetta con Pickyrent rientra nell’ottica dell’abbattimento delle emissioni di Co2 e della necessità di convertire le auto normali con auto elettriche, per un futuro a zero emissioni: il lido barese ha deciso di 'scendere in campo' e di impegnarsi attivamente nella realizzazione di un presente e di un futuro migliore.

L'impegno sul tema ambientalista è dimostrato dai lavori in corso: i tecnici sono impegnati nel contenimento dei consumi idrici dei servizi igienici, attraverso l’implementazione di sistemi che permettono un sensibile risparmio dell’acqua utilizzata dai lavandini, dalle docce e dagli scarichi.