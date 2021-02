I biscotti al burro: I love Molfetta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Durante la quarantena il cibo si è rilevato un elemento fondamentale nella vita degli italiani, per il suo valore identitario e conviviale, la passione per la cucina è diventata davvero irrefrenabile. Tanta gente in casa ha creato diverse delizie in cucina, ma c'è ci ha voluto mostrare, ancora una volta, l'amore per la propria città, e verso l'associazione Oll Muvi, conosciuti nel mondo come I Love Molfetta, siamo sorpresi nell'ammirare ciò che preparate con le vostre mani, come questi biscotti al burro con il brand molfettese più famoso al mondo, davvero un messaggio d'amore per chi ama la propria città, non potevamo non condividere la foto ricevuta alla nostra email. Davvero molto apprezzati da I Love Molfetta, sono numerose le testimonianze che da tutto il mondo inorgogliscono ILM, è sicuramente un ottimo feedback del lavoro di marketing a cui lavorano da anni, siamo certi che all'estero gli emigranti molfettesi lo rivalutano ancora di più. E' proprio vero che quando le cose vengono fatte con passione e con il cuore sono le migliori. Sono davvero tanti i followers che dedicano fantasia e amore al brand I Love Molfetta, notevole è il seguito che l'Associazione Oll Muvi riceve dal mondo, il loro motto è "only good news everyday" attraverso il sito web www.ilovemolfetta.it #weareinmolfetta #ilovemolfetta #emigratimolfettesi #associazioneollmuvi