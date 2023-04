I love Molfetta festeggia i primi 14 anni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

E’ una specie di magia. E’ un rapporto che cresce giorno dopo giorno. "Quattordici anni d’amore: un viaggio iniziato tanto tempo fa che prosegue. E continua a regalare emozioni. Auguri a tutti noi che oggi festeggiamo i primi 14 anni di attività. " Questi anni sono volati tra ostacoli e successi, traguardi raggiunti e progetti da realizzare, amici perduti e amici trovati. Anime belle che si sono incontrate e riconosciute. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in noi e ci hanno sostenuto. Grazie anche a chi ci ha voltato le spalle perchè ci ha aiutato a crescere e perchè, lo sappiamo, non si può piacere a tutti. Grazie a chi ci ha capito e a chi non l’ha fatto o non l’ha voluto fare. Il progetto del "brand identity" è stato, è e resterà una gran bella avventura, un percorso che incontra tutti coloro che, nel mondo, portano nel cuore la propria Città: Molfetta. #emigratimolfettesi #weareinmolfetta E nulla si può per fermare una storia d’amore che dura da tempo e nel tempo si consolida, matura. L'associazione Oll Muvi, iscritta all'albo dei Pugliesi nel Mondo della Regione Puglia, festeggia le Nozze d’Avorio con tutti Voi. Buon compleanno I love Molfetta #associazioneollmuvi #ilovemolfetta #incomingtouristproject #pugliesinelmondo #brandidentity #onlygoodnewseveryday #logomolfetta #turismodiritorno #PUGLIA