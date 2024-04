I Love Molfetta festeggia il 15° Anno di attività

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Da quando l' idea del brand I Love Molfetta vide la luce il 1 aprile 2009, abbiamo raccolto e condiviso solo lovely info sulla nostra città. Il nostro obiettivo è raccontare Molfetta con ottimismo, portando avanti il motto delle “Only Good News Everyday”, poche sono le pagine web che condividono solo "buone notizie". "Un Ponte tra Culture e Tradizioni" grazie all'impegno di "I Love Molfetta" non è solo un sito web, ma un progetto che ha fatto il giro del mondo. Attraverso l’associazione Oll MUVI, abbiamo portato all’estero la cultura e le tradizioni locali e pugliesi. Raccontiamo i successi e le tradizioni importate dalle comunità molfettesi e pugliesi che vivono in ogni angolo del globo. Un Rapporto Continuo con gli Emigranti, sempre in crescita. Il Presidente dell’Associazione OLL MUVI, Roberto Pansini, ha ricevuto diverse nomine, quella che negli ultimi anni è stata più evidente la nomina di "Cavaliere della Repubblica Italiana per meriti", è lui l' ideatore del brand “I Love Molfetta”, ha dichiarato: “Abbiamo esportato la Molfetta bella e buona grazie all’entusiasmo di chi porta la propria città nel cuore. Il web e i canali social ci hanno permesso di creare un gruppo che va oltre i confini geografici. Il nostro obiettivo è raggiungere il maggior numero di persone nel mondo, creando un rapporto continuo con gli emigranti e le future generazioni.” L'Associazione Oll Muvi, in questi 15 anni, ha raggiunto diversi traguardi, ricevuto ambiziosi e numerosi riconoscimenti istituzionali e stata presente nei festival cinematografici mondiali. Negli Stati Uniti, abbiamo contribuito al “turismo di ritorno” e realizzato progetti di marketing territoriale. Questi successi ci spingono a non fermarci e a guardare sempre avanti. Grazie di cuore a tutti voi che condividete e apprezzate il nostro impegno. I Love Molfetta continuerà il suo impegno nel promuovere e raccontare la nostra città di Molfetta e i suoi emigranti con passione e positività!