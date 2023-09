I pugliesi nel mondo: "Breaking News" da Molfetta ad Hoboken

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Quest'anno l'Hoboken Italian Festival the feast of Madonna dei Martiri ha meritato un'edizione speciale di "Breaking News", LIMITED EDITION, la prima volta di uno speciale quotidiano realizzato per l'occasione. Nel New Jersey, il grande evento organizzato dalla comunità italiana pugliese, emigrata da Molfetta nel nord America, ha avuto diverse novità tra cui la diffusione e distribuzione, nei giorni della festa, dello speciale giornale "Breaking News" Pugliesi nel Mondo, pensato dall'Associazione Oll Muvi, affermata con il brand "I Love Molfetta". Stampati in Puglia, dalla Geko17 srl, realizzati in lingua inglese, raccontano i particolari della festa, un'intervista ai Presidenti Paolo de Sario e Len de Pinto, i saluti di Mons. Giuseppe de Candia dell'ufficio Diocesi Migrantes, si parla anche del busto di San Corrado con Frank Tattoli e Gino Altamura, vi è un racconto di Antonio Albanese che invita nuovamente il Governatore della Puglia Michele Emiliano alla festa di Hoboken. E ancora il grande lavoro di "connessione", tra Puglia e USA, sempre in fermento da parte di Roberto Pansini, le luminarie pugliesi di Paulicelli presenti negli States, i poster e i loghi del grande evento in America. L'idea di questo "free press" chiamato "Breaking News Pugliesi nel Mondo" con diversi QRcode inseriti che si collegano ai video dedicati alla Puglia e al lavoro delle associazioni, mira ad una promozione di un "turismo di ritorno" e rientra nel bando delle associazioni dei Pugliesi nel mondo iscritte all'albo della Regione Puglia. Diverse copie sono state distribuite nello stato di New York, altre nel New Jersey, in ristoranti, in alcuni Municipi, diversi istituti scolastici e anche in Associazioni italo-americane. "Per la prima volta è stato realizzato uno speciale "Breaking News" che ha riscosso un consenso da parte di tutti, - queste le parole di Roberto Pansini, nominato Ambassador della Società Madonna dei Martiri ad Hoboken, New Jersey - si sta già pensando al nuovo numero per il prossimo anno." Stay Tuned