"Identità divise. A trent’anni dalle Guerre della ex-Jugoslavia" al Liceo Bianchi Dottula di Bari

Un momento di riflessione ed approfondimento per non dimenticare e sensibilizzare le nuove generazioni. Ad oltre 30 anni dallo scoppio delle Guerre della ex-Jugoslavia, il Liceo “Bianchi Dottula” di Bari ha organizzato l’incontro “Identità divise”, un’occasione per conoscere quanto accaduto durante le guerre fratricide nei Balcani. L’iniziativa culturale, rivolta ad un pubblico di docenti e studenti interessati al tema, si terrà in data 26 maggio 2023 presso l’Aula conferenze del Liceo. Relatori dell’incontro i docenti di storia Lia De Marco (Liceo “Bianchi Dottula” Bari) e Valerio Bernardi (S.F.I. Bari), con la testimonianza del Comandante della Brigata “Pinerolo”. Il percorso storico di approfondimento è arricchito dall’allestimento della Mostra virtuale “Identità divise”, che attraverso una selezione mirata di fotografie racconta i lunghi anni di conflitto, segnati dai terribili massacri di Srebrenica e Tuzla, passando per la battaglia di Vukovar e l’assedio interminabile di Sarajevo. La Mostra è visitabile da pc e dispositivi mobili al link https://www.artsteps.com/view/6454294e4cdf72136803fc6e Si ringraziano il Dirigente scolastico del Liceo “Bianchi Dottula” prof.ssa Anna Maria Amoruso e il Comando della Brigata “Pinerolo” per il pieno supporto.