Nuove spazzatrici e lavaggio combinato: al via l'innovativo servizio Amiu, si comincia dal Libertà

L'Amiu ha avviato, nella notte tra il 18 e il 19 luglio, il primo servizio combinato di spazzamento e lavaggio per le strade di Bari utilizzando nuovi mezzi più efficaci. Il debutto è avvenuto nel quartiere Libertà con operazioni di pulizia in via Manzoni e nelle strade limitrofe.

Sei le nuove spazzatrici a disposizione dell'azienda, che offrono un servizio più efficace e approfondito di pulizia. Assieme ai veicoli sono intervenute anche le macchine per il lavaggio, completando l'operazione: "A regime - spiega il presidente Amiu Paolo Pate - saranno 20 le spazzatrici a nostra disposizione. Dovremo implementare anche i cartelli di avviso perchè diversi cittadini non hanno spostato le auto prima delle operazioni".

Gli addetti Amiu, nel corso del servizio, hanno anche 'approfittato' nel ripulire le strade dai rifiuti ingombranti, fenomeno che attanaglia da troppo tempo il quartiere Libertà: "Da una parte abbiamo un servizio innovativo - dice Pate - come quello di spazzamento e lavaggio insieme, dall'altra, invece, dobbiamo intervenire giornalmente per eliminare questi rifiuti".