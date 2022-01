Il Biscotto di Molfetta: conquista il territorio americano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Un vero successo soprattutto oltreoceano, l'idea di creare "il biscotto di Molfetta", un progetto di Roberto Pansini, che ha coinvolto sia il giovane Fabrizio Drago per la realizzazione dello stampo in 3D, sia il maestro pasticcere Franco Lanza per quanto concerne la realizzazione dolciaria con la selezione di ingredienti di qualità del territorio. Lo sappiamo che la Puglia e le sue tipicità fanno gola a tutti, ma quando quello che si pensa possa diventare un marchio e riuscire così a dare un contributo al territorio, sia economico e turistico, per valorizzare il luogo da cui proviene è una genialata. L'idea di produrre il simbolo di Molfetta "il Duomo" è stata "la scelta" migliore, questo perchè per identificare il nostro territorio all'estero è molto diffusa come foto. In tutte le case dei nostri emigrati, che tanto amano la loro terra d'origine, è presente una immagine con un quadro che ritrae lo skyline del duomo molfettese con le sue due gigantesche torri. Nel periodo natalizio Roberto Pansini, Presidente dell'Associazione Oll Muvi, affermata nel mondo con il brand I Love Molfetta, ha avuto la possibilità di raggiungere negli States la grande comunità degli emigrati molfettesi, facendo conoscere il suo nuovo progetto: "il biscotto di Molfetta" ed è stato un vero ambassador del territorio. "Il Biscotto di Molfetta" ha avuto una distribuzione capillare in tutto il New Jersey, anche durante il Christmas Party organizzato dalla Società Madonna dei Martiri di Hoboken, dove non è mancato Santa Claus che distribuiva e omaggiava "il Biscotto di Molfetta" raccogliendo testimonianze anche istituzionali riuscendo a coinvolgere davvero tutti. Tanti gli emigrati molfettesi presenti. Sono aspetti determinanti per la consapevolezza, la diffusione e la promozione del territorio puntando ad un turismo di ritorno, chiamato anche turismo delle radici. Un grande lavoro dell'Associazione Oll Muvi che da quasi 20 anni si impegna costantemente nella sua mission rendendosi protagonista attiva nel promuovere i prodotti, le attività e le tradizioni di un territorio. Puoi trovare la galleria di foto sul sito web www.ilovemolfetta.it Stay Tuned #ilbiscottodimolfetta #weareinmolfetta #ilovemolfetta #associazioneollmuvi #hobokenitalianfestival #ILM #turismodiritorno #turismodelleradici #pugliesinelmondo #lanzapasticceria #america #nevergiveup #brandmolfettese