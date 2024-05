Il Capo di SME in Puglia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, ha incontrato sul campo gli uomini e le donne della Scuola di Cavalleria e della Brigata Meccanizzata “Pinerolo”, durante le attività di preparazione per i prossimi impieghi operativi sul territorio nazionale e all’estero. Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, rivolgendosi al personale in esercitazione, ha sottolineato: “Le unità operative sono il vero focus. L’ addestramento è presupposto di sicurezza e garanzia di prontezza, in nome e per l’affermazione dei valori di pace e libertà. Il primo dovere di un soldato - per se stesso e per chi è al suo fianco - è addestrarsi all’utilizzo delle più moderne tecnologie, con flessibilità, realismo e iniziativa. Bisogna saper comprendere i problemi tattici per decidere bene e rapidamente. Bisogna sbagliare per imparare. La sofferenza fa la differenza quando la nostra missione ci mette alla prova”.​​​​ La visita è iniziata a Bari presso la caserma “Italia”, sede del Comando della Brigata Meccanizzata “Pinerolo”, dove il Comandante, Generale di Brigata Paolo Sandri, ha illustrato le capacità e i futuri impegni operativi e addestrativi. Successivamente, presso il poligono occasionale di Torre di Nebbia, l’Autorità di Vertice dell’Esercito ha assistito ad un’esercitazione di livello complesso minore pluriarma su base 7° Reggimento Bersaglieri integrato con assetti del Reggimento “Cavalleggeri Lodi” (15°), del 21° Reggimento Artiglieria Terreste “Trieste”, dell’11° Reggimento Genio Guastatori, del Reggimento Logistico Pinerolo, del 41° Reggimento IMINT “Cordenons” e del 33° Reggimento EW. Il Capo di SME ha potuto verificare di persona la manovra e il flusso di comunicazioni tramite l’utilizzo dei sistemi di Comando e Controllo digitalizzati delle unità da combattimento di Forza Media Digitalizzata (FOMED), dotata di sistemi Forza NEC (Network Enabled Capability) che rendono possibile le funzioni operative di Comando, Controllo, Manovra e Intelligence in qualsiasi condizione d’impiego e scenario operativo. La Brigata “Pinerolo”, prima unità dell’Esercito digitalizzata, “è precursore di un irrinunciabile cambiamento - ha continuato il Generale di C.A. Masiello -. Farò di tutto per accelerare tale percorso”. La visita è proseguita a Lecce, presso la caserma “Zappalà”, sede del Comando della Scuola di Cavalleria. Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, accolto dal Comandante della Scuola, Generale di Brigata Claudio Dei, ha reso omaggio allo Stendardo dell’Arma di Cavalleria e ha ricevuto un aggiornamento sulle capacità formative e addestrative dell’Istituto di specializzazione dell’Esercito.Presso l’area addestrativa della caserma “Floriani” di Torre Veneri, il Generale di Masiello ha assistito ad un’esercitazione a partiti contrapposti, sviluppata dai Marescialli del 24° Corso “Fedeltà” dell’Arma di Cavalleria, con l’ausilio dei Sistemi Integrati per l’Addestramento Terrestre (SIAT), e all’attività dimostrativa sull’impiego degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), condotta dagli operatori del Dipartimento Reconnaissance, Surveillance, Target Acquisition (RSTA) del Reggimento Addestrativo. Al termine delle attività, sono state illustrate le caratteristiche tecnologicamente avanzate dell’innovativa Blindo Centauro 2. “E’ stato un piacere ma soprattutto un onore trascorrere due giornate in addestramento con tutti voi. Ho condiviso il vostro entusiasmo, voglia di fare e orgoglio di essere soldati”. Così il Gen. C. A. Masiello ha salutato il personale al termine della visita.