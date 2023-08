Il divano abbandonato occupa le strisce pedonali: "Oltre al degrado, pericolo per chi attraversa la strada"

Il divano abbandonato abusivamente in strada finisce sulle strisce pedonali, occupandole in buona parte e riducendo così la visuale per chi deve attraversare la strada. La segnalazione, l'ennesima, arriva da via Dante angolo via Trevisani, quartiere Libertà. Una delle zone più bersagliate per un fenomeno come quello dell'abbandono dei rifiuti ingombranti che purtroppo, in città, sembra non conoscere tregua. Questa volta, però, all'inciviltà si somma anche un pericolo per i pedoni, come segnalano i residenti: "In quel punto l'attraversamento pedonale è già pericoloso in virtù del marciapiede ridotto e della presenza dei cassonetti che limitano la visibilità".