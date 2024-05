Il futuro del Villaggio Trieste a Bari: presto la riqualificazione del giardino 'Don Tonino Bello'

L'assessore comunale ai Lavori pubblici, accompagnato dai tecnici della ripartizione Ivop, ha incontrato nel giardino “don Tonino Bello” di via Pola, una delegazione di residenti del Villaggio Trieste e di associazioni locali alla presenza del parroco della chiesa di Sant’Enrico.

L’incontro ha rappresentato il primo passo del percorso di progettazione partecipata nell’ambito della riqualificazione del giardino. Pertanto, è stata presentata ai cittadini una bozza con le indicazioni delle aree funzionali individuate all’interno dell’area prossima alla riqualificazione. I residenti hanno evidenziato le esigenze della comunità, con particolare riguardo a quelle dei bambini, ragazzi e anziani, i maggiori fruitori dell’area verde.

I tecnici avranno il compito di avviare un progetto che armonizzi le indicazioni emerse e possa ridisegnare il giardino secondo i principi dell’inclusività, restituendo allo spazio pubblico una centralità rispetto all’intero quartiere, valorizzandone la funzione aggregativa e l’attrattività per tutti i residenti e individuando aree destinate alle attività ludiche e sportive per i più piccoli, zone riservate all’organizzazione di eventi e a momenti di incontro. Successivamente la delegazione si è spostata nel Villaggio Trieste per individuare le criticità delle strade interne e avviare delle valutazioni in modo da rispondere concretamente ai residenti in termini di riorganizzazione della viabilità e di riqualificazione delle stesse.