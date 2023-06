Il nuovo servizio deposito Dat presso lo sportello demografico per detenuti nella Casa Circondariale Bari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

COMUNICATO STAMPA IL NUOVO SERVIZIO DEPOSITO DAT PRESSO LO SPORTELLO DEMOGRAFICO PER DETENUTI (Bari 16.06.23) Martedì 20 giugno 2023 presso la Casa circondariale di Bari la locale Cellula Coscioni terrà un punto informativo sulle DAT (Biotestamento) Come avviene spesso, i soggetti più deboli ed indifesi, coloro cioè che non hanno la forza, le capacità o la possibilità di reagire sono quelli cui i diritti vengono negati più facilmente. E' il caso per esempio dei malati affetti da serie patologie, nonché dei detenuti; una comunità, quest'ultima che, relativamente a disponibilità di diritti, è posizionata verso il fondo della classifica perchè privata di socialità, di cultura, di privilegi, di benefici e prerogative, ed a digiuno di diritti. La maggioranza di costoro ignora l'esistenza di specifici diritti che, se conosciuti, consentirebbe loro di approcciarsi alla sofferenza in modo responsabile ed informato, autodeterminandosi liberamente e consapevolmente fino alla fine. Autodeterminazione che detti soggetti deboli, come ogni altro cittadino, può manifestare compilando le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento). Purtroppo in pochi sanno cosa siano le DAT, il consenso informato, le cure palliative, la condivisione delle cure e l'Amministratore di sostegno. Una recente indagine dell’Associazione Luca Coscioni infatti ha messo in luce come nel nostro Paese solo 5 italiani ogni 1000 hanno depositato le proprie DAT in Comune. Ritenendo non solo opportuno ma anche doveroso che i detenuti, al pari degli altri cittadini, ricevano le necessarie informazioni sulle DAT, la Cellula Coscioni di Bari ha programmato, grazie alla disponibilità della dott.ssa Valeria Pirè, Direttrice dell'Istituto penitenziario barese "FRANCESCO RUCCI", un momento informativo sul Biotestamento che si terrà presso detta struttura il 20 giugno p. v. con inizio alle ore 14,00. Affinché infine i detenuti possano ufficializzare il loro Biotestamento, la Direttrice della Ripartizione Anagrafe del Comune, dott.ssa R. Cirillo, ha manifestato la disponibilità ad ampliare le attività dello Sportello dei servizi anagrafici già istituito presso la Casa circondariale di Bari, prevedendovi anche il servizio di deposito delle DAT. Nel momento informativo del 20 giugno pertanto saranno forniti da Nino Sisto, Coordinatore della Cellula Coscioni di Bari e da Felice Spaccavento, Responsabile UOC Cure palliative Asl Bari, le necessarie informazioni sulle DAT. Questo esemplare risultato, il primo nel Paese, nell'ampliare la gamma di servizi erogati dallo Sportello Anagrafe istituito presso la casa Circondariale, mostra come l'interazione e la collaborazione tra il mondo dell'associazionismo, nella fattispecie l'Associazione Luca Coscioni, e le istituzioni pubbliche particolarmente sensibili ed attente possano contribuire ad assicurare diritti anche ai più deboli, consentendo a costoro di acquisire le necessarie informazioni così da potersi autodeterminare liberamente e consapevolmente fino alla fine. Si auspica infine che l'iniziativa e la cooperazione locali possano essere emulate e diffuse anche altrove, così che detti servizi possano diffondersi in nuovi Istituti Penitenziari. CELLULA COSCIONI BARI COMUNE BARI CASA CIRCONDARIALE BARI