Il Reparto aeronavale della GdF Bari a tutela dell'ambiente in Puglia: "Controllo capillare del territorio"

Gli assessori regionali all'Ambiente e all'Agricoltura, Anna Grazia Maraschio e Donato Pentassuglia, hanno visitato questa mattina il Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari. Un'occasione per fare il punto sulla situazione dell’Accordo di Programma Quadro per la tutela dell’Ambiente, sottoscritto tra Regione Puglia e forze dell’ordine.

Gli assessori, dopo essere stati ricevuti dal Comandante del Reparto Operativo Aeronavale, il generale di Brigata Armando Franza, hanno incontrato il personale specializzato del reparto di volo. Nell’occasione il Comandante della Sezione Aerea, il capitano Ruggiero Soragnese, ha tenuto un briefing con il quale ha illustrato i compiti istituzionali in materia di polizia economico-finanziaria, nonché di contrasto ai traffici illeciti in mare.

"Ho avuto anche l’opportunità di salire a bordo di un elicottero in dotazione - ha detto Maraschio - , al fine di constatare personalmente le attività di controllo capillare del territorio, di vigilanza sull'abbandono di rifiuti e di siti potenzialmente inquinati da sottoporre a bonifica".

“Oggi - ha dichiarato Pentassuglia - abbiamo potuto apprezzare, ancora una volta, l’alta professionalità di mezzi e risorse umane e tecnologiche del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari. Ringrazio la Guardia di Finanza e tutte le Forze dell’ordine con le quali da tempo, come Regione, siamo impegnati, in stretta sinergia, in un’azione capillare di prevenzione e controllo dei nostri mari e del nostro territorio rurale perché siano preservati e difesi da illeciti ambientali, estremamente dannosi per le nostre risorse naturali, per la salute umana come per l‘intera economia agroalimentare regionale”.

Successivamente, gli assessori regionali si sono recati in hangar per visionare i mezzi aerei in dotazione: gli elicotteri AW139 di ultima generazione. La piattaforma aerea è stata apprezzata sia per il suo equipaggiamento di elevatissima tecnologia che permette voli multiruolo, sia per l’impiego nel campo del telerilevamento aereo anche ai fini ambientali grazie ai suoi moderni sensori radar ed elettrottici.

Sul contrasto ai reati ambientali e contestualmente al citato accordo quadro tra Regione e forze dell'ordine, la peculiarità delle competenze proprie della Guardia di Finanza, in un’azione combinata tra osservazione aerea e successiva rilevazione da parte della componente territoriale del Corpo, ha consentito dall’inizio dello scorso anno la denuncia a piede libero di diversi soggetti, responsabili dell’accumulo di un totale di 410.000 mq di rifiuti, con la conseguente constatazione e segnalazione della cosiddetta “Ecotassa” evasa all’Ufficio Tributi della Regione Puglia competente per l’accertamento.