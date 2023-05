Il Sindaco di Little Ferry, nel New Jersey: le sue radici pugliesi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Negli Stati Uniti sono molti i discendenti italiani ad aver realizzato i propri sogni, molti di loro hanno anche fatto carriera in politica, siamo andati a trovare il nostro amico il sindaco di Little Ferry: Mauro Raguseo. L' Associazione Oll Muvi, affermata nel mondo come I Love Molfetta, iscritta all'albo dei Pugliesi nel Mondo della Regione Puglia, insieme a Mons. Giuseppe de Candia, sono stati i primi qui in Puglia, a Molfetta, a congratularsi per i suoi traguardi di Sindaco della città di Little Ferry, i primi a inviare gli auguri nel giorno delle sue nozze con Valerie, non sono poi mancati gli auguri per la nascita della piccola Violet , il loro costante lavoro ha contribuito, come sempre, ad accorciare le distanze tra USA e Molfetta. Pensa sempre alla sua Molfetta, la terra delle sue origini, il Mayor Raguseo, vuole tornare a visitare le sue radici, perché i suo nonni, i suoi genitori molfettesi gli hanno trasmesso le grandi tradizioni, i valori della famiglia e anche del buon cibo italiano, infatti no gli manca la passione di cucinare. Quanto prima ci ha confidato che porterà tutta la sua famiglia a Molfetta, a sua figlia, la piccola Valery, le farà visitare la Regione Puglia: da Polignano a Trani, gli piace il Salento ma ama Molfetta, e il suo slogan portafortuna: #ilovemolfetta. Nella sua breve intervista, con in mano la cartolina "Brilliant Puglia", un progetto realizzato dalla grande comunità di emigrati pugliesi residenti nel New Jersey, ci fa capire quanta voglia c'è di tornare a scoprire le proprie radici, ha confermato che subito dopo le elezioni di quest'anno, in cui di si ricandida a Sindaco per il municipio di Little Ferry, organizzerà un viaggio verso la Puglia. L'Associazione Oll Muvi, rappresentata da Roberto Pansini CEO I Love Molfetta, non può che essere orgogliosa di Lui, inviamo a Mauro Raguseo una grande "in bocca al lupo" per la sua ri-candidatura e lo aspettiamo nuovamente in Puglia, a Molfetta, da Sindaco di Little Ferry. Collegandovi al canale YouTube ilovemolfetta potete visionarie i diversi video con le interviste a emigrati pugliesi nel Nord America. https://www.youtube.com/@LoveMolfetta/videos Stay Tuned