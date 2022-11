Il viaggio di Rete Rurale in giro per l’Italia fa tappa a Bari il 17 novembre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il roadshow "Armonie di Territori" di Rete Rurale Nazionale fa tappa a Bari il 17 novembre 2022. L’appuntamento è al Teatro Kursaal Santalucia, in largo Adua, 5 e prevede la partecipazione, tra gli altri, dell’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, dei rappresentanti della Rete Rurale Nazionale, del Dipartimento Agricoltura delle regioni della Puglia e della Sicilia, del CIHEAM Bari, del CREA PB Puglia. Il roadshow Armonie di Territori è un viaggio alla scoperta della Rete Rurale Nazionale e dei suoi protagonisti, che sta attraversando da Nord a Sud l’Italia che ha come scopo quello di incentivare lo sviluppo rurale in termini di eccellenza e innovazione. Il tutto, associando gli incontri e i confronti sugli obiettivi strategici della nuova PAC, come economia, ambiente e sociale. Spazio anche alle best practice, con le testimonianze e i racconti dei beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), che racconteranno le loro esperienze in un dibattito utile per conoscere direttamente dagli imprenditori i progetti che hanno ricevuto sostegni finanziari per la crescita dei territori. Un modo per favorire lo scambio di esperienze e di conoscenze tra territori rurali e garantire una migliore visibilità dei risultati raggiunti col maggior coinvolgimento possibile di tutti i soggetti interessati allo sviluppo rurale in Italia. Uno spazio nell’incontro è dedicato alla musica e alle sue armonie. Durante l’evento è prevista l’esibizione di Arianna Carulli del conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, uno dei conservatori candidati al premio "Lo Sviluppo Rurale in Musica", e che presenta le performance dei giovani artisti che hanno raccolto la sfida e musicato i valori della Rete Rurale Nazionale. Di seguito il programma dettagliato dell’evento con gli orari, gli appuntamenti e gli ospiti della giornata. ROAD SHOW ARMONIE DEI TERRITORI - Gli obiettivi della nuova PAC Teatro Kursaal Santalucia, Bari 17 novembre 2022 Modera l’evento: Nello Di Marcantonio ore 09.30 ACCREDITO PARTECIPANTI E VISITA POSTER SESSION DEDICATA ALLE BUONE PRATICHE DEL PSR DELLE REGIONI PUGLIA E SICILIA ore 10.00 SALUTI ISTITUZIONALI Donato Pentassuglia Assessore Agricoltura Regione Puglia Paolo Ammassari Dirigente DISR2 Programmazione della Sviluppo Rurale, Rete Rurale Nazionale Gianluca Nardone Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2022 Vincenzo Pernice Dirigente Area 2 – Programmazione del Dipartimento dell'agricoltura della Regione Siciliana Maurizio Raeli Direttore CIHEAM Bari ore 10.30 “LA STRATEGIA DELL'ITALIA PER IL BIOLOGICO 2023-2027" Laura Viganò - Riccardo Meo Rete Rurale Nazionale ore 10.45 TAVOLA ROTONDA “LA NUOVA PAC E LE PROSPETTIVE DEL BIOLOGICO TRA PSR E FILIERE AGROALIMENTARI” Paolo Ammassari Dirigente DISR2 Programmazione della Sviluppo Rurale, RRN Gianluca Nardone Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2022 Luigi Trotta Dirigente Sezione Filiere Agroalimentari Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale Antonino Drago Dirigente Area 3 - Coordinamento e gestione generale programmi - Agrobiodiversità e cooperazione del Dipartimento dell'agricoltura della Regione Siciliana Giuseppe Gargano Tecnologo CREA PB - Puglia Gianluigi Cardone Responsabile progetto PIORAB - BioBank, CIHEAM Bari ore 12.15 MODELLI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA: LE BEST PRACTICE DEI PSR DI PUGLIA E SICILIA Leonardo Alicino Letizia Cuonzo Ignazio Giandomenico Salvatore Pace Antonio Francesco Fricano ore 13.00 ESIBIZIONE MUSICALE Arianna Carulli - Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari