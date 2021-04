Nuovo impianto di illuminazione per piazza Umberto a Carbonara, ecco le prime luci. In arrivo anche 14 telecamere

Le prime luci a led sono entrate in funzione ieri: prevista in tutto l'installazione di 111 corpi illuminanti. Partiti anche i lavori per la videosorveglianza

Sono entrate in funzione ieri in piazza Umberto a Carbonara le prime luci del nuovo impianto di illuminazione. Nel complesso - come ha spiegato su Fb il sindaco Antonio Decaro - sono previsti 111 nuovi corpi illuminanti con luce bianca a led.

Sono inoltre partiti anche i lavori per il montaggio delle 14 telecamere ad alta definizione con un sistema capillare di unità di ripresa in tecnologia 4k che saranno installate nei prossimi giorni.

"In questa piazza - commenta Decaro - da oggi non ci sono più zone buie. Come si dice dalle nostre parti "uomo avvisato mezzo salvato"".