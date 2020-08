Illuminiamo la tradizione: emozioni, immagini, un sogno realizzato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Le emozioni raccontate in immagini tramite il documentario “Illuminiamo la tradizione”: da Molfetta ad Hoboken. Un pubblico emozionato e coinvolto ha partecipato alla proiezione, per la prima volta in Puglia, presso la Multisala Cinematografica Vignola, a Polignano a mare, del documentario “Illuminiamo la tradizione” , (We Light the Tradition) opera che racconta la realizzazione di un progetto di Roberto Pansini e prodotto dall’Associazione Oll Muvi, meglio nota come I love Molfetta. Lo splendido film-doc, curato in ogni sua parte, molto apprezzato anche dal punto di vista della regia e della fotografia realizzata dalla Serious-production di Riccardo Marino, ha aperto la prima edizione del Piff ( Puglia International Film Festival) a cui hanno partecipato oltre 200 opere provenienti da tutto il mondo. L’importante rassegna cinematografica è stata promossa da Umberto Ray produttore che ha rivolto, a fine proiezione, i complimenti a Roberto Pansini per l’ idea originale portata sugli schermi e per la sua realizzazione. Tanta la commozione in sala perchè i presenti hanno rivissuto con Roberto, il viaggio, gli incontri, le varie fasi di costruzione e trasporto delle luminarie, le tipiche luci delle feste patronali in Puglia, la gioia della festa della Madonna dei Martiri, lo sfarzo del galà e le tante difficoltà da superare. Davvero significative le immagini dei componenti della Società Madonna dei Martiri di Hoboken che, con tanto impegno e devozione, portano avanti una tradizione tramandata di generazione in generazione, che oggi ha raggiunto il 94° anniversario negli Stati Uniti: " Hoboken Italian Festival the feast of the Madonna dei Martiri." Il documentario si è aggiudicato ben tre award internazionali come "Best Documentary" nei vari festival di cinema a cui ha partecipato. A fine proiezione è seguito il dibattito a cui è stata data la parola ai protagonisti, presenti Mons. Giuseppe de Candia, diverse istituzioni, giornalisti e tanti amici. Indubbiamente il cinema ha il suo fascino e quando si raccontano emozioni coinvolge e le fa rivivere anche a distanza di tempo. Tanti gli stati d'animo vissuti per questa impresa che da utopia è diventata realtà, grazie alla collaborazione di molti che hanno creduto nel progetto. A fine proiezione nessuno immaginava di assistere ad un vero e proprio film, in tanti si sono avvicinati a Roberto per complimentarsi con lui avendo realizzato "uno dei suoi sogni" e per aver portato alto il nome di Molfetta negli USA e nel mondo. Ad Maiora #welightthetradition #illuminiamoltradizione #ilovemolfetta #hobokenitalianfestival