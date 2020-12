Al Policlinico la speranza contro la pandemia, partite le prime vaccinazioni anti Covid: "Inizio di un percorso di successo"

Il 'Vaccine day' Covid parte a Bari alle 8 in punto, quando nel Policlinico fa il suo ingresso il furgone con le prime dosi destinate alla Puglia. Scatole refrigerate di colore arancione per conservare una speranza, quella di lasciarsi una volta per tutte alle spalle l’incubo della pandemia. Il tempo di registrare l’arrivo dei vaccini in quello che sarà l’hub centrale della distribuzione, che le prime auto dell’Asl partono per consegnare le dosi negli altri punti prescelti per la vaccinazione: nel capoluogo saranno anche il Di Venere e alla rsa Villa Giovanna. Ecco il videoracconto del Vaccine day al Policlinico.