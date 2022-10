Riduzione dei consumi energetici, il Comune di Bari approva il progetto: "Impianti fotovoltaici e solari montati negli uffici pubblici"

La Giunta del Comune di Bari ha approvato il progetto preliminare per la riduzione dei consumi energetici tramite la realizzazione di impianti fotovoltaici e solari termici da installare sugli edifici comunali a destinazione non scolastica. L’importo complessivo è pari a 500mila euro.

“Stiamo programmando una serie di operazioni finalizzate a ridurre i consumi energetici attraverso l’utilizzo di energia pulita - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso - Interverremo negli uffici e sugli edifici comunali in quanto le scuole, ancora per qualche anno, sono servite in tal senso da un project financing. Non c’è un elenco precostituito di strutture su cui installare gli impianti perché l’appalto sarà approvato comunque nella formula dell’accordo quadro che ci consente, come noto, di procedere con più elasticità. Di certo daremo priorità agli edifici più energivori e, quindi, quelli che ospitano un maggior numero di persone, come ad esempio le sedi dei Municipi”.