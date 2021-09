Luci a led per il tondo di Carbonara: approvato il progetto, lavori completati a inizio 2022

I lavori, dell’importo complessivo di 500mila euro, riguardano la sostituzione, con luci a led, di tutti i corpi illuminanti all’estremità dei pali del tondo di Carbonara e in via Menichella, che congiunge la rotatoria a via Trisorio Liuzzi

La Giunta comunale di Bari ha approvato ieri il progetto esecutivo dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione del “raccordo Rossi”, di via Menichella e di parte di via Trisorio Liuzzi nell’ambito dell’accordo quadro per la realizzazione di nuovi impianti e la manutenzione di impianti esistenti oggetto di riqualificazione stradale.

I lavori, dell’importo complessivo di 500mila euro, riguardano la sostituzione, con luci a led, di tutti i corpi illuminanti all’estremità dei pali del tondo di Carbonara e in via Menichella, che congiunge la rotatoria a via Trisorio Liuzzi.

“Questo intervento rientra nella terza annualità di un finanziamento del ministero dell’Interno riservato ai Comuni in grado di presentare progettualità relative ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - afferma l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso -. Il Comune di Bari, che ha partecipato al bando sin dalla sua prima edizione, ha potuto così impiegare il finanziamento, ottenuto nel 2019, per il rifacimento dell’impianto nel primo tratto di via Tatarella (dalla rotatoria allo svincolo della SS 16) e quello del 2020 per il completamento dell’impianto sul resto dell’asse stradale unitamente a parte del tondo di Carbonara.

Quest’anno, potendo contare sul raddoppio dei fondi destinati alla progettualità dei Comuni, abbiamo scelto di completare l’illuminazione lungo l’intero tondo di Carbonara. Considerati i tempi di consegna dei materiali illuminotecnici, che in questo periodo storico scontano ritardi significativi, stimiamo di poter terminare gli interventi di montaggio entro i primi mesi del prossimo anno" conclude l'assessore.