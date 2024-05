Imprenditori, il sogno americano e il turismo di ritorno: award per Molfetta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Nella prestigiosa Sala dei Gruppi Parlamentari Camera dei Deputati a Roma, si è tenuto, lunedì 13 maggio 2024, un convegno di grande rilievo con il tema: “Imprenditori e Importatori, il sogno Americano e il Turismo di ritorno”. L’evento ha visto la partecipazione di illustri onorevoli e importatori italo-americani giunti dalla Florida, oltre a un’ampia rappresentanza di imprenditori provenienti da tutta Italia, con una significativa presenza di figure pugliesi che hanno contribuito a dare lustro al nostro inconfondibile “Made in Italy”. L’organizzazione dell’evento è stata curata da Italian Producer USA, sotto la sapiente regia di Giusi Malcangi, Presidente di “Puglia Top Quality”. Durante il convegno, sono stati messi in luce i molteplici valori del “Made in Italy” attraverso diversi interventi. In questa occasione, sono state consegnate agli imprenditori le “Eccellenze Italiane”, opere esclusive in ceramica pugliese. Tra queste, spicca una stella creata appositamente per l’evento, simbolo del sogno americano e omaggio alle stelle presenti sui sampietrini di Piazza Montecitorio a Roma, incarnando il motto: “Fai della tua vita un sogno, e di un sogno realtà”. La città di Molfetta ha avuto un ruolo di primo piano, con la consegna di riconoscimenti a Roberto Maggialetti, imprenditore di spicco nel settore turistico e dell’intrattenimento in Puglia, esempio virtuoso di come passione e dedizione possano tradursi in una carriera di successo, arricchendo non solo la vita personale ma anche il tessuto culturale e turistico della regione. Lo chef Fulvio Petroli, maestro della Cucina Pugliese, ha ricevuto elogi per il suo impegno nel valorizzare “la cucina delle radici”. Con orgoglio e passione, lo Chef Petroli ha affinato le sue abilità culinarie, diventando un punto di riferimento nella scena gastronomica, specialmente nello storico palazzo del '700 a Molfetta, Pàlato. Roberto Pansini, fervente promotore della cultura pugliese nel mondo e in particolare nel Nord America, ha sviluppato per oltre 20 anni importanti connessioni culturali e sociali. Il suo impegno è stato riconosciuto con l’Onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana nel dicembre 2022 e la recente nomina a delegato per Confassociazioni nel New Jersey, USA. L’apprezzamento internazionale per il know-how italiano, sinonimo di eccellenza e gusto raffinato, continua a crescere, incrementando la domanda di prodotti certificati “Made in Italy”. Questi incontri rappresentano anche un’opportunità preziosa per creare reti di collaborazione e promuovere ulteriore crescita. L’Italia, con le sue infinite bellezze e la capacità di generare nuove meraviglie attraverso semplicità, creatività e arte, si conferma un paese unico nel suo genere, capace di reinventarsi continuamente. #italianproducer #pugliatopquality #italianinelmondo #turismodirtorno #roma #italy #associazioneollmuvi #pugliesinelmondo #ilovemolfetta #cameradeideputati