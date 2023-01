"Un articolo in cambio di uno spogliarello online": la denuncia di un'imprenditrice barese raccontata da Le Iene

Un articolo sul giornale per cui lavorava in cambio di uno spogliarello in videochiamata: il presunto caso, segnalato da una imprenditrice originaria di Gioia del Colle, Stefania Pellicoro, è stato raccontato in un servizio andato in onda nel programma Le Iene di Italia 1, condotto da Teo Mammuccari e Belen Rodriguez.

Il caso era arrivato sulla scrivania della giornalista delle iene Roberta Rei che ha intervistato Pellicoro, la quale ha anche un profilo Onlyfans dove propone contenuti a pagamento per adulti: "Era squallido. Se vuoi scrivere un articolo su di me lo scrivi perchè sei interessato a me, in cambio di nulla" ha affermato l'imprenditrice che ha raccontato quanto le sarebbe accaduto.

"Mi è arrivata una richiesta su instagram - afferma - di una persona che era interessata a quello che io facevo nella vita, lavorativamente". Pellicoro, quindi, prosegue nel suo racconto: "Ho controllato" e "mi sono fidata, solo che poi" l'uomo sarebbe "stato un po' ambiguo" e avrebbe avanzato alcune richieste indecenti. "Ci sono rimasta malissimo" ha poi aggiunto l'imprenditrice gioiese "ed è per questo che ho chiamato Le Iene".