In cinque minuti rivivere emozioni indimenticabili: emigrati molfettesi

Possono appena cinque minuti raccontare sogni, emozioni, sentimenti di un viaggio che difficilmente si potrà scordare? La risposta è sì, basta guardare questo video realizzato dall'amico Sergio De Rosa, agente della Polizia Locale che nel 2019, insieme con il collega Biagio Farinola, entrambi a proprie spese chiedendo dei giorni di ferie, hanno rappresentato la città di Molfetta indossando l'alta uniforme, percorrendo le strade di Hoboken nel New Jersey accanto al simulacro della Madonna dei Martiri nell'edizione numero 93 dell' Hoboken Italian Festival the feast of the Madonna dei Martiri in USA. Il video racconta dalla partenza dei preparativi fino alla realizzazione della festa da parte di tutti i componenti della Società della Madonna dei Martiri di Hoboken che si impegnano a mantenere vive le tradizioni oltreoceano. L'organizzazione di tutto il viaggio era stata coordinata da Roberto Pansini, Honorary Member della Società Madonna dei Martiri di Hoboken, persona di collegamento fra Molfetta e il nord America. In questo momento ancora difficile e complicato per i viaggi, L' Associazione Oll Muvi, meglio conosciuti come I Love Molfetta, iscritta all'albo dei Pugliesi nel mondo della Regione Puglia vuole farv viaggiare sulle ali della nostalgia e dei ricordi nella speranza e rivivere certe emozioni il prima possibile. YouTube Channel #ilovemolfetta https://www.youtube.com/watch?v=RGGCs7XSuGY P.S. Ringraziamo pubblicamente l'amico Sergio per la realizzazione di questo video, davvero emozionante, anche perchè solo dopo un anno è riuscito a terminarlo. Un grande abbraccio lo inviamo a tutti gli amici ad Hoboken, a loro è dedicato il nostro impegno, grazie a loro noi riusciamo a raccontare tutto questo: "BUONA FESTA".

