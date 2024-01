Entra in orbita il primo satellite elettrico costruito a Mola di Bari: "In missione nello spazio"

Il satellite MicroHetSat, realizzato per l'Agenzia Spaziale Europea nella fabbrica di Sitael a Mola di Bari, "continua con successo la sua missione nello spazio dopo il lancio con SpaceX" lo scorso 1 dicembre in California. Il primo satellite completamene elettrico, riporta l'Ansa, è al 100% made in Italy.

MicroHetSat, satellite del peso di 75 chili, è frutto anche della collaborazione fra una rete di aziende italiane che hanno fornito alcuni elementi dell'impianto e dalla collaborazione con il Centro italiano ricerche aerospaziali (Cira) per una parte della qualifica spaziale.

Grazie ad un motore al plasma, MicroHetSat è un ascensore spaziale che permette, a consumi ridotti, manovre impensabili fino ad ora per i piccoli satelliti, evitando rischi di collisione e mitigando il problema dei detriti orbitali, con importanti risvolti sulla sostenibilità nelle attività spaziali.

"Tutti gli elementi chiave del satellite, dal computer di bordo al sistema di controllo, dai pannelli solari agli alimentatori fino alla propulsione elettrica, sono stati realizzati dai nostri ingegneri e tecnici - ha spiegato Marco Molina, managing director sales and products di Sitael - Le operazioni del satellite ora entrano nel vivo e proseguono con successo dalla sala operativa nella sede Sitael di Forlì. Siamo l'unica azienda italiana ad avere questa capacità a 360 gradi di produrre, lanciare ed operare satelliti sopra i 50 chili".

"La missione - ha continuato Molina - è stata resa possibile dall'investimento dell'Agenzia spaziale italiana attraverso un contratto con l'Esa. La Regione Puglia, attraverso misure specifiche di supporto alle imprese innovative come la nostra nel corso degli anni, ci ha permesso di realizzare alcuni prototipi dei sottosistemi del satellite e parte della fabbrica dove MicroHetSat ha preso vita. Espanderemo la fabbrica nel 2024 con un investimento di Sitael e dell'Asi".