In piazza Umberto il monumento dedicato ai caduti di via dell'Arca nel degrado, l'appello per salvarlo: "Subito restauro"

Vandalizzato e circondato dal degrado: a lanciare l'sos per il monumento dedicato ai caduti della strage di via Niccolò dell'Arca (28 luglio 1943), in piazza Umberto, è il coordinamento antifascista di Bari e provincia. L'appello è rivolto in particolare al sindaco Antonio Decaro e all'amministrazione comunale di Bari "perché si provveda con urgenza al restauro del complesso monumentale. "E' necessario intervenire tempestivamente - è la richiesta - stralciando tali lavori dal progetto di riqualificazione dell’intera piazza Umberto I".

L’appello è stato lanciato dal Coordinamento antifascista (Anpi, Arci, Cgil, Libera, Uds e Zona Franka) e sottoscritto da cento organizzazioni, associazioni e singoli cittadini, tra i quali lo storico Luciano Canfora; Daniela Mazzucca, già sindaco di Bari; il rettore di Uniba Stefano Bronzini; l’urbanista Angela Barbanente; il deputato Ubaldo Pagano, il critico d’arte Pietro Marino.

L’appello è aperto ad ulteriori adesioni, da inviare all’indirizzo email: coord.antifascista.bari@gmail.com, entro il 12 ottobre.