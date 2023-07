Un condominio sociale per persone in emergenza abitativa: inaugurata una nuova Casa di Comunità a Gravina

È stata inaugurata stamattina una nuova Casa di Comunità per persone vulnerabili a Gravina in Puglia: si tratta di un condominio sociale finanziato dall’assessorato al Welfare e gestito, a seguito di bando pubblico e co-progettazione, dall’Aps 'Feel at Home', destinato ad accogliere uomini e donne in condizioni di emergenza abitativa. La nuova struttura è stata intitolata al sacerdote Eustachio Montemurro, molto amato a Gravina, sua città natale.

La struttura, che potrà ospitare sia nuclei familiari sia singoli, è suddivisa in due moduli abitativi da sei posti l’uno, ciascuno dotato di tre stanze, tre bagni e una cucina-soggiorno comune che si aggiunge allo spazio lavanderia. L’equipe è composta da un assistente sociale coordinatore e due operatori socio-sanitari. Agli ospiti saranno garantiti, oltre che vitto e alloggio, anche percorsi di orientamento lavorativo e servizi di mediazione linguistica.

Negli anni, l’associazione 'Feel at Home' è riuscita ad ampliare la propria equipe e, dunque, a dare risposte più efficaci in termini di progettualità, garantendo a molti degli ospiti dei servizi a bassa soglia percorsi di accompagnamento al lavoro e di acquisizione di una propria autonomia, coerentemente con l’obiettivo delle Case di Comunità che è quello di supportare chi vive una dimensione di particolare fragilità con prestazioni e servizi integrati.

Chiunque sia interessato a ricevere informazioni o prenotare un appuntamento può contattare il numero di telefono unico del Welfare comunale (080 5777777) oppure il numero del Municipio di riferimento. I cittadini italiani e stranieri residenti possono accedere al servizio recandosi, previo appuntamento telefonico, allo sportello del Segretariato sociale del Municipio di appartenenza. I cittadini italiani non residenti possono accedere al servizio recandosi, previo appuntamento telefonico, allo sportello del Segretariato sociale della ripartizione Servizi alla persona - Ufficio di Piano - largo Ignazio Chiurlia 27, negli orari di apertura al pubblico.

I cittadini stranieri non residenti possono accedere al servizio recandosi allo sportello del Segretariato sociale della ripartizione Servizi alla persona - Ufficio di Piano - Sportello dell’Ufficio Immigrazione - Largo Ignazio Chiurlia 27, negli orari di apertura al pubblico. In alternativa i cittadini stranieri non residenti possono accedere al servizio chiamando lo 080 5773968 o effettuando una videochiamata whatsapp al numero 351 7597636.

"Oggi inauguriamo, come assessorato al Welfare, un nuovo Condominio sociale nell’area metropolitana di Bari, per sostenere i cittadini più vulnerabili baresi in situazione di povertà abitativa e socio-sanitaria - ha dichiarato l'assessora comunale al Welfare, Francesca Bottalico - Le Case di comunità e i condomini sociali del Welfare rappresentano una scelta lungimirante avviata in via sperimentale sette anni fa a Bari e poi diventata modello in tante altre città italiane, un’esperienza che ha permesso di rispondere ai bisogni di tante persone senza dimora, adulti e famiglie vulnerabili. Oggi sono più di 800 le persone accolte ogni anno in queste strutture, con l’opportunità di partecipare a percorsi di inserimento sociale e lavorativo. Un modello di intervento, ormai riconosciuto buona prassi a livello nazionale e oggi adottata anche nell'ambito dei finanziamenti Pnrr e Pon Metro plus".