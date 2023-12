Inaugurata la Fondazione Silvana Ghiazza a Bari, la docente donò la sua eredità agli studenti

Dopo la scoperta della malattia aveva deciso di creare una fondazione per aiutare gli studenti bisognosi. È stata inaugurata ieri sera, nel Museo Civico di Bari, la Fondazione Silvana Ghiazza, nata dalla volontà dell'insegnante morta ad agosto 2022 per un tumore al pancreas. All'evento ha partecipato il rettore dell'università di Bari Stefano Bronzini.

La Fondazione Silvana Ghiazza, regolarmente iscritta all'elenco Ets, non ha scopi di lucro e si occupa di individuare studenti meritevoli per l'assegnazione di borse di studio per rendere più agevole il loro percorso universitario.

La professoressa Silvana Ghiazza, nata nel 1948, è morta ad agosto 2022. Nella primavera del 2021 ha scoperto di essere malata, un cancro al pancreas, ed è nata l'idea della Fondazione. Voleva dare un seguito al suo lavoro di docente, aiutare gli studenti bisognosi di un sostegno concreto, lasciando i suoi averi a questa fondazione che porta il suo nome. Le borse di studio sono due: una per uno studente in medicina che intenda specializzarsi in oncologia, e l'altra per la tesi di dottorato in letteratura di uno studente, come contributo per la pubblicazione della stessa tesi.