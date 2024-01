Lavori terminati nella scuola Cirielli, il quartiere San Paolo festeggia: "Dopo quasi 5 anni inauguriamo la palestra"

"Dopo quasi 5 anni dall’inizio dei lavori oggi siamo riusciti a inaugurare la palestra della scuola Cirielli, nel quartiere San Paolo. Questa palestra sarà a disposizione della scuola primaria e secondaria e nel pomeriggio accoglierà le associazioni sportive del quartiere che qui potranno allenarsi". Lo scrive il sindaco di Bari, Antonio Decaro, in un post sulla sua pagina facebook che celebra l'apertura dello spazio dedicato allo sport.

La lunga attesa protratta per un lustro, prima del definitivo 'via libera' all'utilizzo della palestra, è stata vissuta anche dal primo cittadino con un po' di imbarazzo: "Ammetto che sono venuto qui con un po’ di vergogna andando incontro a questi bambini che per anni hanno atteso questo spazio per fare attività fisica senza dover sperare nelle belle giornate - dichiara Decaro - Oggi pensavo di dover saldare un debito con questa scuola e con i suoi studenti e invece sono stato abbracciato dalla gioia dei loro occhi, dai loro sorrisi, dalla felicità con cui hanno riempito questo spazio, nonostante l’attesa. Abbiamo tutti il dovere di fare di più per i bambini della nostra città".

Questa mattina il sindaco Decaro, l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano e il presidente del Municipio III Nicola Schingaro sono intervenuti all’inaugurazione della palestra della scuola Cirielli, in via Molise 4, al quartiere San Paolo. All’evento, assieme alla dirigente scolastica dell’I.C. Falcone Borsellino ,Fiorenza Uncino, ha partecipato la madre dello scrittore Alessandro Leogrande, cui la palestra è stata intitolata per volere della comunità scolastica.

L’impianto sportivo al servizio della scuola Cirielli, atteso da oltre 20 anni, dispone di un campo polifunzionale regolamentare da basket e volley ed è stato realizzato nel rispetto dell’attuale normativa antisismica.

La struttura, climatizzata, dotata di pannelli fotovoltaici per la produzione di acqua calda sanitaria e di un impianto di illuminazione a led, è stata pensata non solo per accogliere le attività motorie e ludico-sportive degli alunni della scuola primaria e secondaria ma anche quelle sportive e amatoriali (dal basket alla pallavolo, alla scherma, alla lotta) fuori dall’orario scolastico: per questo è stato realizzato un doppio ingresso, uno dall’interno della scuola e l’altro, indipendente, da via Perugia.

L’intervento è stato eseguito su una superficie complessiva di circa 1.200 metri quadri, su cui sorgono ora il blocco palestra, di circa 600 metri quadri, e quello riservato ai servizi, di 200 metri quadri. La restante parte dell’area è stata dotata di spazi verdi e di un sistema di rampe per l’accessibilità.

Il costo complessivo dell’opera ammonta a 770mila euro, 500mila dei quali finanziati con i fondi del Credito sportivo e la restante parte con risorse del civico bilancio.

"Il plesso 'Cirielli' della scuola Falcone-Borsellino - ha dichiarato Rocco De Franchi, direttore Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, presente alla cerimonia - si arricchisce così di un'infrastruttura bella e moderna e che viene intitolata ad un grande pugliese: Alessandro Leogrande, scrittore di origini tarantine, che ci ha insegnato a superare le barriere e le diffidenze, a guardare al Mediterraneo come mare di pace e di accoglienza. Bari è il capoluogo della Puglia ma è anche una capitale mediterranea che vuole essere accogliente non soltanto verso le nuove generazioni agli studenti che frequenteranno questa bellissima palestra, ma anche verso l’intera comunità pugliese, intitolando ad un suo illustre figlio una infrastruttura così importante".