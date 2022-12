Piste ciclabili, parcheggi e un'area giochi: a Modugno inaugurata la 'Piazza Sociale'

Ottomila metri quadri, parcheggi per auto e bici, 1,8 chilometri di piste ciclabili, un playground, un’area gioco per bambini ed una di sgambamento per cani. Sono queste le caratteristiche della nuova piazza realizzata da Ferrovie Appulo Lucane, inaugurata stamattina nell’area circostante la stazione interrata di Modugno, al termine dell'ampio intervento di riqualificazione proposto da Fal con l'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia e condiviso dal Comune di Modugno.

L'opera rientra nel seconda parte del progetto della nuova stazione interrata. L’investimento complessivo è stato di circa 20 milioni di euro, finanziati dalla Regione Puglia. "L’abbiamo voluta chiamare ‘piazza sociale’ - ha dichiarato il presidente di Fal, Rosario Almiento - perché siamo molto orgogliosi di quest’opera di riqualificazione urbana che, dopo l’interramento della stazione e di 2 chilometri di linea e la eliminazione di 2 passaggi a livello, ha consentito di ‘ricucire’ due quartieri cittadini prima separati dai binari e di migliorare sensibilmente l’impatto ambientale e la qualità della vita dei cittadini".

"A maggio 2023 apriremo il cantiere per il raddoppio del binario interrato e la riqualificazione degli spazi esterni con fondi del Pnrr - ha sottolineato i, direttore generale di Fal, Matteo Colamussi - Questo contribuirà ad aumentare la capacità trasportistica e a far diventare finalmente la linea Fal da Bari a Toritto una vera e propria metropolitana leggera con servizi cadenzati, più rapidi e più frequenti. Contestualmente ci sarà una ricaduta positiva sul decongestionamento del traffico stradale perché, come previsto anche dal Piano Regionale dei Trasporti, molti servizi attualmente svolti con gli autobus verranno svolti con i treni".

"Negli ultimi 20 anni - ha detto il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - Modugno ha cambiato volto. Ricordo che qui prima c’era un binario che spaccava in due non solo la Città, ma la mente delle persone. Qui, come in tutta l’area metropolitana di Bari, stiamo invece investendo sul trasporto in treno e su una mobilità moderna. Ringrazio i cittadini di Modugno anche per la pazienza che hanno avuto in questi anni di lavoro, il Sindaco e i vertici di Fal. Abbiamo condiviso insieme questo progetto e, per realizzarlo, abbiamo giocato tutti nella stessa nazionale che oggi si chiama Puglia e si chiama Modugno".