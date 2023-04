Una villa a Palese trasformata dal Comune in 'condominio sociale', ospiterà poveri e vulnerabili

"Un condominio promosso e finanziato dall'Assessorato al Welfare, ubicato a Santo Spirito Palese, in una villa in mezzo al verde, di 500 mq su più piani, destinato ad ospitare donne e uomini soli, in situazione di povertà e disagio socio sanitario, con unità abitative, laboratori, cucina e spazi comuni e di comunità". Sono queste le parole, affidate ad un post sulla sua pagina facebook, con cui l'assessora al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico, ha commentato l'inaugurazione, avvenuta questa mattina, della nuova casa di comunità barese.

"Per ogni persona delle 30 accolte - ha sottolineato l'assessora nel suo post - sarà definito un piano individuale e un progetto di vita, supportato da servizi di ascolto, orientamento sanitario, supporto psicologico e progetti di autonomia abitativa e lavorativa. Educatori, oss, psicologhi e psicologhe sociali e di condominio accompagneranno e sosteranno quanti saranno accolti, a partire già dai prossimi giorni".