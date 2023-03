Inaugurato il nuovo presidio Asl a Cellamare: garantirà servizi di vaccinazione, prelievo e guardia medica

Un nuovo presidio territoriale di salute al servizio della comunità di Cellamare. Questa mattina è stata inaugurata la struttura di via Gorizia 18, recentemente ristrutturata dal Comune. Il nuovo presidio, usato durante la pandemia come centro tamponi e per le vaccinazioni, ora avrà dignità di polo sanitario di base, divenendo punto di riferimento per garantire alcuni servizi alla cittadinanza direttamente sul territorio.

A disposizione della cittadinanza 270 metri quadri distribuiti su un unico livello a piano terra, un'area parcheggio all’esterno, una zona d’ingresso ampia e spazi dedicati all'accoglienza l’utenza. Tre i servizi principali che la struttura, ceduta in locazione alla Asl per sei anni, potrà assicurare: centro vaccinazioni, centro prelievi e guardia medica (continuità assistenziale).

"Abbiamo avviato oggi l’ennesima struttura territoriale in Puglia - ha commentato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - che consentirà maggiore comodità ai cittadini e che permetterà di scaricare dalle pressioni gli ospedali più grandi che sorgono qui vicino. Questo potrebbe diventare a breve un centro di riferimento per i medici di famiglia che qui potrebbero avere macchinari e ambulatori comuni in modo da rendere un servizio migliore alla cittadinanza".

Per l’assessore Palese, il presidio di Cellamare è "un buon esempio di assistenza primaria nell’ambito della cosiddetta medicina territoriale e di prossimità, è la strada giusta per avere pronto soccorsi meno affollati, un'assistenza diretta ed efficiente oltre che un riferimento molto importante che riguarda la prevenzione".

"Questo nuovo centro sanitario - ha commentato il Direttore generale della Asl Bari, Antonio Sanguedolce - è il risultato della ottima sinergia tra l’istituzione locale e quella sanitaria. L’esperienza fatta durante la pandemia, quando la struttura è diventata un polo di riferimento per l’intera comunità, oggi diventa la risposta non più emergenziale, ma ordinaria per offrire ai cittadini, anche in una piccola realtà, un livello base di servizi sanitari e amministrativi, in grado comunque di far sentire concretamente la presenza dell’azienda sanitaria sul territorio".

Soddisfatto il primo cittadino di Cellamare, Gianluca Vurchio: "L'apertura del nuovo presidio Asl Bari in ambienti nuovi, ampi e completamente rinnovati, rappresenta un momento di fondamentale importanza per Cellamare. Il nostro comune potrà contare nuovamente, dopo anni di chiusura, su un presidio sanitario importantissimo non solo per Cellamare, ma anche per i Comuni più vicini che, presto, potranno usufruire di servizi essenziali per la collettività".

All’interno della struttura sono state previste, infine, una sala d’attesa, sala riunioni, deposito e servizi igienici. Il direttore del Distretto di Triggiano, Francesco Germini, ha riservato una stanza per lo svolgimento delle diverse attività di Anagrafe sanitaria: scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatria di libera scelta, esenzioni per reddito, patologia e invalidità, richiesta tessera sanitaria, attivazione fascicolo sanitario elettronico, attivazione carta nazionale dei servizi e acquisto alimenti per celiaci.