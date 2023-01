Università, la giornalista italo-siriana Asmae Dachan ospite della cerimonia inaugurale dell'anno accademico 2022/2023

La giornalista italo-siriana Asmae Dachan, testimone diretta degli effetti devastanti della guerra ospite della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2022/2023 dell'Università degli Studi 'Aldo Moro' di Bari. Ad annunciarlo è l'Ateneo in una nota, ricordando che l'incontro in programma 23 gennaio alle 10.30 al Teatro Piccini, verterà sul tema della 'conoscenza come antidoto alle disuguaglianze e ai conflitti': "La formazione è l’antidoto più potente contro i conflitti - scrivono - che azzerano ogni diritto all’istruzione e alla conoscenza. Educare le nuove generazioni alla cultura della pace e della cooperazione è l’unico strumento per rispondere alla barbarie dei nostri tempi".

Durante la cerimonia interverranno Giulia e Giuseppe Davide come voci dalla Next Generation, Pamela Angiuli in rappresentanza dei tecnici amministrativi ed Esperti linguistici, il rettore dell'Università Stefano Bronzini, il professore ordinario di Malattie Infettive della Scuola di Medicina di Bari Annalisa Saracino con un intervento intitolato “Guerre e malattie infettive: a che punto è la notte?” e infine la giornalista Dachan, il cui intervento si intitola “Come un fiore tra l’asfalto. La pace che non muore.”