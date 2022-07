L'inaugurazione è avvenuta all'insegna del puro divertimento, come dimostrano le foto pubblicate dal sindaco Laricchia sulla sua pagina facebook nel post di ringraziamento alla comunità capursese: la gioia dei cittadini ha travolto anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, coinvolto in balli di gruppo.

L'opera, intitolata al giovane siciliano vittima della mafia, è stata finanziata dal bando "Periferie Aperte". Il sindaco di Capurso Laricchia su facebook: "Spazio utile per socializzare"

Capurso in festa per l'inaugurazione del nuovo campo sportivo 'Peppino Impastato': "Nuovo spazio per socializzare"