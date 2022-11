Al Libertà apre la seconda Casa delle bambine e dei bambini: "Famiglie accompagnate dai nutrizionisti per spesa e alimentazione"

Il progetto avrà una durata di quattro anni e dialogherà con la sede principale della Casa delle bambine e dei bambini nel complesso Baridomani. Questa mattina è stata inaugurata la struttura in via Calefati

In via Calefati apre le porte la nuova 'Casa delle bambine e dei bambini': non uno spazio sostituitivo del centro di assistenza alla genitorialità all'interno del complesso BariDomani, ma più uno spazio parallelo che collaborerà alla realizzazione delle attività del Welfare dedicate a famiglie con minori e adolescenti. Il focus sarà sull'alimentazione, visto che le famiglie saranno dotate di una social card con una valuta digitale da spendere per l'acquisto degli alimenti all'interno dell'emporio, che sarà attivo al momento per quattro anni. E non solo: previste anche diverse progettualità all'interno dello spazio nel quartiere Libertà, di cui racconta l'assessore al Welfare Bottalico nel videoservizio.