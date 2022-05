Bari, inaugurato l'hub per la ricarica dei veicoli elettrici a Carrassi: 8 postazioni e monopattini elettrici gratuiti per gli utenti

È stato inaugurato questa mattina l'hub di ricarica per i veicoli elettrici in via Junipero Serra a Bari. Si tratta di una struttura unica per il capoluogo, dove sino a oggi erano state installate solo alcune colonnine singole: sono invece 8 le postazioni (da 22 kw l'una) della stazione di servizio per i veicoli elettrici, aperta tra l'ospedale Mater Dei e il Palacarrassi. Il luogo sarà servito dai monopattini a noleggio di Bit Mobility, che potranno utilizzare il servizio gratuitamente per 30 minuti mentre ricaricano l'auto.

“L’hub è dotato anche di una stazione di ricarica doppia per conducenti diversamente abili - aggiunge Lorenzo Ranieri, AD della EvCharging - provvista di piazzola con spazi adeguati in modo da facilitare le operazioni di ricarica dei veicoli. La ricarica dei veicoli elettrici sarà possibile mediante il semplicissimo utilizzo di una app attraverso cui si potrà anche monitorare in tempo reale lo stato della ricarica nonché accedere a servizi di pagamento accessori collegati”. “Ho concesso il gratuito patrocinio istituzionale del Municipio 2 - aggiunge Gianlucio Smaldone - risultando di fondamentale importanza per la nostra città creare un maggior numero di postazioni per la ricarica di veicoli elettrici che, all’evidenza, risultano ancora troppo pochi nelle nostre città proprio per via della indiscutibile difficoltà nel provvedere alla ricarica elettrica. Auspico, pertanto, che questo hub sia solo il primo di una lunga serie di interventi pubblici e privati diretti a dotare il nostro territorio di un adeguato numero di postazioni per la ricarica dei veicoli elettrici”.